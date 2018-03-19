Добыча угля в России выросла в январе-феврале 2018 года на 4,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила до 69,5 млн тонн, говорится в материалах Росстата.
В том числе добыча каменного угля увеличилась на 3% — 53,7 млн тонн, добыча бурого угля — на 7,7%, до 15,7 млн тонн.
В феврале добыча угля в России выросла на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в том числе добыча каменного угля увеличилась на 3,3%, добыча бурого угля — на 15,2%.
Как сообщалось ранее, согласно данным Минэнерго РФ, добыча угля в России в 2017 году выросла на 5,7% по сравнению с показателем 2016 года и составила 408,9 млн тонн.