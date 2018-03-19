Добыча угля в России в январе — феврале выросла на 4,1% — до 69,5 млн тонн

Добыча угля в России выросла в январе-феврале 2018 года на 4,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила до 69,5 млн тонн, говорится в материалах Росстата

В том числе добыча каменного угля увеличилась на 3% — 53,7 млн тонн, добыча бурого угля — на 7,7%, до 15,7 млн тонн.

В феврале добыча угля в России выросла на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в том числе добыча каменного угля увеличилась на 3,3%, добыча бурого угля — на 15,2%.