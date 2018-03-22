«Роснефть» в 2017 году увеличила инвестиции в Венесуэлу на 4% — до 95 млрд рублей

«Роснефть» увеличила в 2017 году инвестиции в проекты в Венесуэле по сравнению с показателем предшествующего года на 4,4% — до 95 млрд рублей, следует из материалов компании.

В частности, инвестиции в Национальный нефтяной консорциум в 2017 году составили 24 млрд рублей (против 24 млрд рублей в 2016 году), СП PetroVictoria — 25 млрд рублей (против 26 млрд рублей в 2016 году), СП PetroMonagas — 46 млрд рублей (против 41 млрд рублей годом ранее).

В настоящее время «Роснефть» и PDVSA участвуют в пяти совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле. «Роснефть» владеет долями в трех новых проектах в регионе Ла-Фаха: PetroMonagas (доля — 40%), PetroVictoria (у «Роснефти» 40%) и «Хунин-6» (СП с PetroMiranda). В проекте «Хунин-6» 40% акций принадлежит российскому предприятию «Национальный нефтяной консорциум» (у «Роснефти» — 80%). Также «Роснефть» разрабатывает два зрелых месторождения в СП «Бокерон» (доля «Роснефти» — 26,67%) и в СП PetroPerija (доля «Роснефти» — 40%).

В декабре 2017 года «Роснефть» получила лицензии на разработку месторождений Патао и Мехильонес на шельфе Венесуэлы сроком на 30 лет.