«Роснефть» ожидает погашения Венесуэлой предоплаты за поставки нефти до конца 2020 года

«Роснефть» выдала Венесуэле в общей сложности $6,5 млрд предоплаты за поставки венесуэльской нефти, заявил входе телефонной конференции компании вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро . Полное погашение долга ожидается до конца 2020 года.

По его Касимиро, к концу февраля 2018 года Венесуэла погасила более $3,26 млрд или примерно 50% долга.

«Сумма, которая пошла на предоплаты — $6,5 млд. В конце февраля мы получили $2,35 млрд Мы еще включаем сюда и проценты: по февралю у нас получилось более чем $3,26 млрд То есть 50% тех денег, которые мы выделили Венесуэле, уже вернули», — сказал он.

Вице-президент «Роснефти» добавил, что погашение задолженности идет по графику.

«Мы полностью соответствуем графику погашения предоплаты. Последний возврат у нас — конец 2020 года», — подчеркнул он.