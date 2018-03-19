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Total подписала соглашение с Абу-Даби на $1,45 млрд
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Total подписала соглашение с Абу-Даби на $1,45 млрд 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Компания Total достигла соглашение о двух новых концессиях с Высшим нефтяным советом Эмирата Абу-Даби и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) на $1,45 млрдФранцузская нефтегазовая компания заявила, что она подписала два новых концессионных соглашения на 40 лет, в соответствии с которыми она получает 20% доли в новой концессии Умм-Шайф и Наср и 5% -ную долю в концессии Нижнего Закума. Эти активы увеличат производство нефти компании Total на 80 тыс. баррелей в день в этом году, говорится в сообщении. "Умм-Шайф и Нижний Закум — два из основных месторождений на шельфе", — заявили в компании, подчеркнув, что на их долю приходится около 20% производства Абу-Даби. Партнерство Total с Абу-Даби и ADNOC началось еще в 1939 году, отметили во французской компании. Кроме того, в рамках этого партнерства компания еще на три года расширила свою концессию с ADNOC на шельфовом месторождении Абу-Аль-Бу-Кош. Total принадлежит месторождение на 100%.
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