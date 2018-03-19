Долги по зарплатам в феврале выросли на 4,5% — до 2,8 млрд рублей

Суммарная задолженность по зарплате в России (без учета субъектов малого бизнеса) выросли по итогам февраля 2018 года на 4,5%, или на 119 млн руб. — до 2,8 млрд руб., сообщает Росстат

«Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017г., приходится 1,067 млрд руб. (38,2%), в 2016г. и ранее — 1, 201 млрд млн руб. (43,0%)», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате имелась перед 47,9 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности. Из них 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 41% — работники обрабатывающих производств; 22% — строительства; 12% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 10% — транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых.