Россия в январе сохранила лидерство по добыче нефти

Уровень добычи нефти в России в январе 2018 года составил 10,393 млн баррелей в сутки, что на 410 тыс. баррелей в сутки больше, чем уровень добычи в Саудовской Аравии за аналогичный период, следует из данных Joint Organisations Data Initiative (JODI).

Добыча Саудовской Аравии в январе 2018 года, по данным организации, составила 9,983 млн баррелей в сутки.

Согласно данным JODI, Россия по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе 2017 года и с тех пор сохраняет лидирующие позиции.

В декабре 2017 года добыча нефти в России составила 10,346 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 9,98 млн баррелей в сутки.

Таким образом, добыча России в январе увеличилась на 47 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем. Саудовская Аравия при этом увеличила добычу нефти в январе на 3 тыс. баррелей в сутки от уровня декабря.