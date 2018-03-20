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«Газпром» обязался сократить выбросы метана
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«Газпром» обязался сократить выбросы метана 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Газпром» подписал руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа, сообщает газовый холдинг.
«Таким образом, «Газпром» принимает обязательства по дальнейшему сокращению выбросов метана на своих производственных объектах, а также привлечению других участников газового рынка к следованию этому примеру во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки — от добывающих предприятий до конечного потребителя», — говорится в сообщении «Газпрома».
В ноябре 2017 года подпись под документом поставили такие компании, как BP, Eni, ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total и Wintershall.
Как отмечает компания, обязательства являются частью усилий, предпринимаемых мировой энергетической отраслью для того, чтобы природный газа продолжил играть важную роль в удовлетворении спроса на энергоресурсы в будущем и решении проблем изменения климата.
«Поскольку природный газ состоит главным образом из метана, который является парниковым газом, его роль в процессе перехода к низкоуглеродному будущему будет зависеть от того, насколько удастся сократить выбросы», — подчеркивает «Газпром».
Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа были разработаны в сотрудничестве с Колумбийским университетом, Фондом защиты окружающей среды, Международным энергетическим агентством, Международным газовым союзом, Международной организацией нефтегазовой климатической инициативы, Фондом инвестиций в климат, институтом «Скалистых гор», Институтом устойчивого развития газовой отрасли, Институтом энергетики и ресурсов, Техасским университетом в Остине и Программой ООН по окружающей среде.
Документ нацелен на дальнейшее снижение выбросов метана, повышение эффективности этих усилий на всех этапах производственно-сбытовой цепочки газовой отрасли, предоставление более точных данных о выбросах, а также продвижение рациональной политики и нормативно-правового регулирования выбросов метана и повышение прозрачности.
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