«Газпром» обязался сократить выбросы метана

«Газпром» подписал руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа, сообщает газовый холдинг.

«Таким образом, «Газпром» принимает обязательства по дальнейшему сокращению выбросов метана на своих производственных объектах, а также привлечению других участников газового рынка к следованию этому примеру во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки — от добывающих предприятий до конечного потребителя», — говорится в сообщении «Газпрома».

В ноябре 2017 года подпись под документом поставили такие компании, как BP, Eni, ExxonMobil , Repsol, Shell , Statoil, Total и Wintershall.

Как отмечает компания, обязательства являются частью усилий, предпринимаемых мировой энергетической отраслью для того, чтобы природный газа продолжил играть важную роль в удовлетворении спроса на энергоресурсы в будущем и решении проблем изменения климата.

«Поскольку природный газ состоит главным образом из метана, который является парниковым газом, его роль в процессе перехода к низкоуглеродному будущему будет зависеть от того, насколько удастся сократить выбросы», — подчеркивает «Газпром».

Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа были разработаны в сотрудничестве с Колумбийским университетом, Фондом защиты окружающей среды, Международным энергетическим агентством , Международным газовым союзом, Международной организацией нефтегазовой климатической инициативы, Фондом инвестиций в климат, институтом «Скалистых гор», Институтом устойчивого развития газовой отрасли, Институтом энергетики и ресурсов, Техасским университетом в Остине и Программой ООН по окружающей среде.

Документ нацелен на дальнейшее снижение выбросов метана, повышение эффективности этих усилий на всех этапах производственно-сбытовой цепочки газовой отрасли, предоставление более точных данных о выбросах, а также продвижение рациональной политики и нормативно-правового регулирования выбросов метана и повышение прозрачности.