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Цены промпроизводителей России ускорили рост
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Цены промпроизводителей России ускорили рост 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Цены производителей промышленных товаров в России в феврале текущего года ускорили рост до 1%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Уточняется, что в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 10,5%, на соль — 9,1%, на уголь — 6,7%, на сырую нефть — 3,8%.
В металлургическом производстве на 8,2% подорожали прочие цветные металлы, ядерное топливо, на 3,6% — чугун, сталь и ферросплавы, на 1,0% — драгоценные металлы.
Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал спад промпроизводства в России.
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