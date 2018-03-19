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Кабмин субсидирует кредиты на развитие дальневосточного комплекса «Звезда»
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Кабмин субсидирует кредиты на развитие дальневосточного комплекса «Звезда» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кабмин РФ выделил субсидии для возмещения двух третьих суммы затрат на выплату процентов по кредитам, взятым на развитие судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, следует из материалов правительства.
"Эта мера государственной поддержки распространяется на российские организации, получившие кредит после 1 января 2017 года на реализацию проекта по созданию судостроительного комплекса, стоимость которого составляет не менее 100 миллиардов рублей. Субсидия предоставляется в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по полученному кредиту", — говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидирование кредитов позволит снизить финансовую нагрузку на организации, реализующие крупные инвестиционные проекты по созданию судостроительных комплексов.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».
Всего на 2019-2020 годы на развитие проекта из федерального бюджета предусмотрено 800 миллионов рублей.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефтегаза», "Роснефти" и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. В марте глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что суммарные инвестиции в судостроительный комплекс «Звезда» составляют 200 миллиардов рублей.
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