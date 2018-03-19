Кабмин субсидирует кредиты на развитие дальневосточного комплекса «Звезда»

"Эта мера государственной поддержки распространяется на российские организации, получившие кредит после 1 января 2017 года на реализацию проекта по созданию судостроительного комплекса, стоимость которого составляет не менее 100 миллиардов рублей. Субсидия предоставляется в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по полученному кредиту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидирование кредитов позволит снизить финансовую нагрузку на организации, реализующие крупные инвестиционные проекты по созданию судостроительных комплексов.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».

Всего на 2019-2020 годы на развитие проекта из федерального бюджета предусмотрено 800 миллионов рублей.