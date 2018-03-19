В Волгоградской области выросли объемы ипотечного кредитовая

Банки представили волгоградцам более 1160 ипотечных кредитов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей за январь 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 182% и 198% соответственно.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, размер средневзвешенной процентной ставки составил 9,71%, что немного ниже среднероссийского уровня, достигающего 9,85%. Власти считают, что рост объемов ипотечного кредитования в регионе связан с реализацией соответствующей программы с господдержкой. За время ее действия люди оформили более 6 000 льготных займов на семь миллиардов рублей на покупку жилья в новостройках. Кроме того, росту объемов ипотечного кредитования поспособствовала и компенсация части процентной ставки до 15 000 рублей ежемесячно в течение двух лет. С 2014 года ее получили 3 097 волгоградцев, объем бюджетных обязательств составил около 540 миллионов рублей.

Добавим, что количество выданных жилищных займов по итогам 2017 года составило 16 600 кредитов на общую сумму 25,1 миллиарда рублей.