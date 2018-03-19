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Каждая вторая семья Удмуртии имеет кредиты
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Каждая вторая семья Удмуртии имеет кредиты 

ИА «Сусанин» 10 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии каждая вторая семья тратит деньги на займы и кредиты. Об этом сообщает Удмуртстат.
На 1 февраля 2018 года долг жителей республики перед кредитными организациями составил 128,9 млрд рублей. Это на 14,3% больше, чем за предыдущий год.
На начало февраля на каждого жителя приходился долг 85180 рублей или 3,5 месячного дохода.
Всего за январь оформлено кредитов на сумму 6289 млн рублей, что на треть больше показателя прошлого года. Долговая нагрузка за месяц выросла на 430 рублей, тогда как в 2017 году она наоборот падала на 337 рублей.
Также отметим, доля ипотечных кредитов увеличилась на 9%. При этом средняя процентная ставка по жилищному займу снизилась с 11,93% до 9,81%.
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