«Роснефть» обнародовала годовую отчетность: компания лидирует по добыче углеводородов

«Роснефть» опубликовала годовой отчет. Выручка компании за 2017 год выросла на 20,6%, превысив 6 трлн рублей, чистая прибыль увеличилась на 40,7% в долларовом выражении и на 27,6% в рублевом.

Достижения «Роснефти» комментирует начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов

— Во-первых, очень важно, что «Роснефть» оказывается по-прежнему самой эффективной нефтяной компанией России среди крупнейших компаний, EBITDA на баррель добычи «Роснефти» по-прежнему превосходит показатели крупнейшей частной нефтяной компании России ЛУКОЙЛ . Кроме того, сама отчетность оказалась лучше по основным параметрам и по выручке, чем консенсус-прогноз аналитиков. И важно, что у компании сохраняется положительный денежный поток, несмотря на то что растут капитальные вложения. Это означает, что компания может по-прежнему и осуществлять программу инвестиций, и выплачивать дивиденды. Норма дивидендов у «Роснефти» на уровне 50% от чистой прибыли, она существенно лучше, чем у другой нефтегазовой компании России — «Газпрома» , которая тоже является государственной. Мне кажется, в целом это позитивная отчетность, но для инвесторов, конечно, очень важны дивиденды. Я думаю, что уже по результатам, ближе к более долгосрочному характеру прогнозирования, к 2020 году, дивидендная доходность может достичь двузначных величин.

— Что касается приобретений: покупка доли в Essar Oil Limited была стратегически важная инвестиция? Насколько это действительно примечательно для участников рынка?

— Я думаю, что как раз консолидация тех активов, которые приобрела «Роснефть», в том числе у индийской компании, будет важным драйвером для роста финансовых показателей уже в первой половине 2018 года, потому что в отчетности отразится консолидация этих активов. Мне кажется, что результаты первого и второго квартала будут даже еще более сильными, чем четвертый квартал, и аналитики с учетом отражения в отчетности данных о консолидации будут повышать целевые ориентиры по акциям «Роснефти».

По итогам прошлого года «Роснефть» обогнала мировые компании по росту добычи углеводородов. Динамика этого направления ее деятельности составила 6,5%, в то время как Total увеличила добычу менее чем на 5%, ExxonMobil — на 1,7%, Chevron — на чуть более 5%, а Shell и вовсе сократила добычу углеводородов на 0,1%.

Также сообщается, что компания «Роснефть» продолжает наращивать добычу газа: по итогам прошлого года она превысила 68,41 млрд кубометров. На позитивной отчетности акции «Роснефти» поднялись к уровню двухнедельной давности, но сейчас плавно снижаются вместе со всем рынком.