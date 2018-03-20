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СМИ: «Газпром» в 2020 году не сможет обойтись без транзита через Украину
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СМИ: «Газпром» в 2020 году не сможет обойтись без транзита через Украину 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Газпром" в 2020 году не сможет обойтись без транзита газа через Украину: по «Северному потоку-2» можно будет прокачать лишь 34 миллиарда кубов из проектных 55 миллиардов, так как наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему всего этого объема, пишет газета «Коммерсант».
Газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода «Северный поток-2» по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года, сообщили газете в Gascade (владеет 50,5% в проекте). При этом сам «Северный поток-2» проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Но к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal. Это даст возможность транспортировать 9,9 миллиарда кубометров из Лубмина, где выйдет на сушу «Северный поток-2», в Восточную Германию (зона Gaspool), а также еще 21 миллиард кубометров до границы с Чехией в Дойчендорфе.
Кроме того, еще примерно 2,7 миллиарда кубометров «Газпром» сможет дополнительно транспортировать в направлении Нидерландов по существующему газопроводу Nel. Таким образом, на практике «Газпром» в 2020 году сможет использовать не более 34 миллиардов кубометров мощности «Северного потока-2». Полностью загрузить трубу монополия сможет только при вводе второй нитки Eugal. В «Газпроме» отказались от комментариев изданию.
Как сообщает газета, сроки по строительству газопроводов были привязаны к концу транзитного контракта с Украиной, который истекает 31 декабря 2019 года. Невозможность полностью загрузить «Северный поток-2» в первый год эксплуатации означает, что у «Газпрома» нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной, которое покрывало бы как минимум 2020 год.
Отмечается, что даже если «Газпром» будет полностью загружать доступные мощности «Северного потока-2» и успеет построить обе нитки «Турецкого потока» (по 15,75 миллиарда кубометров), компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 миллиардов кубометров в 2020 году при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе.
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