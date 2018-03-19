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Французская Engie направила на финансирование «Северного потока — 2» в 2017 году €298 млн
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Французская Engie направила на финансирование «Северного потока — 2» в 2017 году €298 млн 

Rambler News Service 11 часов назад
Французская Engie направила в 2017 году €298 млн на финансирование проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в материалах Engie.
«Инвестиции в течение периода включали… финансирование трубопроводного проекта Nord Stream 2 (€298 млн)», — отмечает компания.
В конце апреля 2017 года Nord Stream 2 подписала с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток-2» на €4,75 млрд Согласно документу, компании обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в €9,5 млрд Вклад каждой из компаний составит до €950 млн Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется «Газпром».
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
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