Французская Engie направила на финансирование «Северного потока — 2» в 2017 году €298 млн

Французская Engie направила в 2017 году €298 млн на финансирование проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в материалах Engie. «Инвестиции в течение периода включали… финансирование трубопроводного проекта Nord Stream 2 (€298 млн)», — отмечает компания. В конце апреля 2017 года Nord Stream 2 подписала с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток-2» на €4,75 млрд Согласно документу, компании обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в €9,5 млрд Вклад каждой из компаний составит до €950 млн Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется «Газпром» «Северный поток-2» — газопровод из России Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.