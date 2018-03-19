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Две компании подали предложения на строительство линии трамвая на юге Петербурга
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Две компании подали предложения на строительство линии трамвая на юге Петербурга 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Две компании претендуют на строительство первой линии трамвая на юге Санкт-Петербурга, от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и района Славянка, на основе концессионного соглашения. Итоги конкурса подведут в течение 25 дней, сообщили в в пресс-службе комитета по инвестициям города.
Ранее планировалось выбрать концессионера летом 2017 года. Среди интересантов назывались ВТБ, "Группа ЛСР", Сбербанк и другие крупные российские и зарубежные компании. Власти Петербурга и Ленинградской области заявляли о планах по созданию в регионе 13 линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) в районах, где наблюдается рост численности населения, ведется активное строительство и существуют проблемы с транспортной доступностью.
"Сегодня, 19 марта 2018 года, в Смольном состоялось заседание конкурсной комиссии в рамках которого вскрыли конверты с конкурсными предложениями на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации трамвайной сети по маршруту станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка на территории Санкт-Петербурга. Конкурсные предложения подали две компании — ООО «БалтНедвижСервис» (город Санкт-Петербург) и ООО «Трамвайные пути северной столицы» (город Москва)", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что обе компании предложили снизить сумму эксплуатационного платежа, который максимально составляет 89 млрд рублей. При этом компании, подавшие предложения, снизили эту сумму до 58 млрд рублей ("БалтНедвижСервис") и 75 млрд рублей ("Трамвайные пути северной столицы").
Ранее сообщалось, что, по оценке властей, в результате запуска нового маршрута произойдет улучшение условий движения по улично-дорожной сети за счет перераспределения части пользователей легкового автотранспорта на общественный. На основе концессионного соглашения предусматривается создание трамвайной сети за счет собственных и привлеченных средств, а также содержание, ремонт и оказание услуг по перевозке пассажиров. Срок действия соглашения — 30 лет. Общий размер инвестиций в проект — 25,9 млрд рублей.
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