Минфин: Лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO будет определять ЦБ

Минфин РФ в январе опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ , в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO. Документ, в частности, устанавливает ограничение для приобретения токенов неквалифицированными инвесторами — они смогут приобретать в рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тысяч рублей.

"Планируется отдать (решение о лимите участия — ред.) на усмотрение Центральному банку. В законопроекте будет написано на усмотрение Центральным банком", — сказал Моисеев.

В начале марта Моисеев говорил, что Минфин России готов обсудить вопрос разрешения приобретать неквалифицированным инвесторам в рамках одного выпуска ICO токены на сумму более 50 тысяч рублей.