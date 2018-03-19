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«Башнефть» сократила чистый долг в 2017 году на 17% — до 90,4 млрд рублей
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«Башнефть» сократила чистый долг в 2017 году на 17% — до 90,4 млрд рублей 

Rambler News Service 8 часов назад
Чистый долг «Башнефти» снизился по итогам 2017 года на 17,4% и составил 90,398 млрд рублей, следует из материалов компании.
На начало года чистый долг компании составлял 109,481 млрд рублей.
Сумма общего долга при этом возросла на 4,8%, с 116,975 млрд рублей до 122,534 млрд рублей.
Как ранее сообщало RNS, чистая прибыль «Башнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в 2017 году в 2,7 раза по сравнению с показателем предшествующего года и составила 143,047 млрд рублей.
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