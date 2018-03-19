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Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 12 февраля
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Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 12 февраля
RT на русском
11 часов назад
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Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос до 58,01 рубля.
Курс евро поднимался до 70,93 рубля.
Ранее стало известно, что курс евро впервые с 14 февраля 2018 года превысил 71 рубль.
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