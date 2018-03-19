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Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 12 февраля
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Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 12 февраля 

RT на русском 11 часов назад
Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос до 58,01 рубля.
Курс евро поднимался до 70,93 рубля.
Ранее стало известно, что курс евро впервые с 14 февраля 2018 года превысил 71 рубль.
RT на русском: последние новости
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