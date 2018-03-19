Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 12 февраля

Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос до 58,01 рубля.

Курс евро поднимался до 70,93 рубля.

Ранее стало известно, что курс евро впервые с 14 февраля 2018 года превысил 71 рубль.