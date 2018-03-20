В России нашли нового долларового миллиардера

Bloomberg нашел нового долларового миллиардера в России

Ростовский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди после продажи «Донского табака» японской корпорации Japan Tobacco пополнит список долларовых миллиардеров России , сообщает Bloomberg

Japan Tobacco 16 марта сообщила о покупке «Донского табака» примерно за 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб. или за $1,76 млрд Транзакция, которая, как ожидается, будет проведена в третьем квартале этого года, позволит Саввиди войти в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. О том, что сделка может сделать Саввиди долларовым миллиардером, ранее писал российский Forbes

Bloomberg отмечает, что о сделке Саввиди было объявлено через пять дней после устроенного бизнесменом инцидента на футбольном матче в Греции . Предприниматель, являющийся владельцем греческого клуба ПАОК, прервал игру с АЕК в Салониках . Саввиди незадолго до конца матча при счете 0:0 выбежал на поле и набросился с обвинениями на арбитра, который не засчитал гол его команды. Бизнесмена от судьи отвели охранники. Впоследствии Саввиди принес свои извинения за поступок.

«Донской табак» входит в группу «Агроком» Саввиди и является последним российским независимым производителем сигарет. Рынок давно поделен между транснациональными компаниями: кроме Japan Tobacco это Philip Morris и British American Tobacco. Приобретая «Донской табак», японская корпорация получит 6,7% российского рынка сигарет. Это одна из крупнейших сделок в истории российского табачного рынка.

«Агроком» также владеет одним из крупнейших в мире производителем пищевой упаковки «Атлантис-пак» и и производителем колбас «Тавр». На развитии этих проектов группа намерена сконцентрироваться после закрытия сделки с Japan Tobacco. Гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий подчеркивал, что решение о продаже «Донского табака» является взвешенным и продуманным: с учетом обстоятельств, сложившихся на рынке — падения продаж, ужесточения регулирования и акцизной политики, роста теневой составляющей — стало очевидно, что возможности для развития предприятия год от года сокращаются.

Продажи сигарет в России падают последние восемь лет, как и их легальное производство. Рынок нелегальной продукции напротив растет — в 2017 г. в два раза, по данным Nielsen. Государство продолжает ужесточать регулирование рынка: закрытая выкладка в магазинах, запрет на рекламу и курение в общественных местах. Кроме того, чиновники не первый год грозят ввести обезличенную упаковку.

По словам опрошенного «Ведомостями» знакомого Саввиди, предприниматель давно собирался продать компанию — он понимал, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес.

С 2012 г. Саввиди активно инвестировал в Грецию. Там он приобрел футбольный клуб PAOK, производителя сигарет SEKAP (компания вошла в сделку с Japan Tobacco), контроль в производителе минеральной воды Souroti и вместе с пулом инвесторов вложился в порт Салоники. Тогда же российский бизнесмен получил гражданство Греции.