Кому Иван Саввиди продал свою компанию «Донской табак»? 

Говорят, что Иван Саввиди продал свою табачную фабрику японцам. Это правда?
Компания Japan Tobacco Inc (производит сигареты Winston, Sobranie, «Пётр I») заявила о покупке компании «Донской табак», принадлежащей Ивану Саввиди, за 90 млрд руб. (или 1,6 млрд долларов).
Таким образом, последний крупный отечественный производитель сигарет станет иностранным.
Эксперты связали это решение с падением прибыльности компании.
Между тем, напомним, что в начале марта проблемы у Саввиди возникли и в иной сфере, не относящейся к экономике. Во время матча с участием принадлежащей ему греческой команды, Саввиди выбежал на поле и якобы угрожал арбитрам, а позже греческая полиция выдала ордер на его арест.
Пресс-секретарь бизнесмена Татьяна Гордина утверждает, что недоброжелатели ростовского предпринимателя раздувают скандал на пустом месте — «был факт эмоционального выхода на футбольное поле в нарушение спортивных регламентов. Не более».