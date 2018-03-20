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Кому Иван Саввиди продал свою компанию «Донской табак»?
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Кому Иван Саввиди продал свою компанию «Донской табак»? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Говорят, что Иван Саввиди продал свою табачную фабрику японцам. Это правда?
Компания Japan Tobacco Inc (производит сигареты Winston, Sobranie, «Пётр I») заявила о покупке компании «Донской табак», принадлежащей Ивану Саввиди, за 90 млрд руб. (или 1,6 млрд долларов).
Таким образом, послед­ний крупный отечественный производитель сигарет станет иностранным.
Эксперты связали это решение с падением прибыльности компании.
Между тем, напомним, что в начале марта проблемы у Саввиди возникли и в иной сфере, не относящейся к экономике. Во время матча с участием принадлежащей ему греческой команды, Саввиди выбежал на поле и якобы угрожал арбитрам, а позже греческая полиция выдала ордер на его арест.
Пресс-секретарь бизнесмена Татьяна Гордина утверждает, что недоброжелатели ростовского предпринимателя раздувают скандал на пустом месте — «был факт эмоционального выхода на футбольное поле в нарушение спортивных регламентов. Не более».
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