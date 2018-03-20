МТС увеличила отрыв от конкурентов и укрепила лидерство на рынке связи

В 2017 году разрыв МТС по выручке с "Мегафоном" вырос до рекордных 94,9 млрд рублей с 89 млрд рублей по итогам 2016 года, с "Вымпелкомом" — до 136,4 млрд рублей с 128 млрд рублей по итогам 2016 года. Разрыв МТС с "Мегафоном" по OIBDA в 2017 году увеличился до 50,0 млрд рублей с 40 млрд рублей по итогам 2016 года, с "Вымпелкомом" — до 67,5 млрд рублей с 58 млрд рублей годом ранее.

В МТС считают, что рост финансовых показателей обусловлен изменением ценовой конъюнктуры рынка, высоким спросом на интернет, значительными продажами смартфонов и использованием цифровых услуг.

По словам президента и председателя правления МТС Алексея Корня, в 2017 году компания претерпела значительную трансформацию в сторону цифровизации и развития новых направлений бизнеса. МТС активно инвестирует в развитие FinTech-сервисов, услуг на основе Big Data, развивает собственную платформу для промышленного интернета, системы кибербезопасности, а также приобрела контроль в разработчике облачных касс для бизнеса и готовится к запустить собственный телемедицинский проект.