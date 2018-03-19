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Чистая прибыль МТС по МСФО выросла в 2017 году на 15,6% — до 56 млрд рублей
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Чистая прибыль МТС по МСФО выросла в 2017 году на 15,6% — до 56 млрд рублей 

Rambler News Service 11 часов назад
Фото: Прайм
Приходящаяся на акционеров чистая прибыль мобильного оператора МТС по международным стандартам финансовой отчетности выросла 15,6% — до 56 млрд рублей, отмечается в отчетности компании. Чистая прибыль компании в IV квартале 2017 года сократилась на 12%, составив 10,9 млрд рублей.
Выручка компании по итогам года составила 442,9 млрд рублей, выручка МТС за IV квартал составила 116,8 млрд рублей, отмечается в отчетности.
Операционная прибыль группы МТС за год составила 96,1 млрд рублей, за IV квартал — 23 млрд рублей.
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