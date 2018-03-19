Правительство согласовало перенос срока ввода ЦКАД-4 на декабрь 2020 года

ТАСС , 19 марта. Правительство согласовало перенос ввода подмосковной транспортной магистрали ЦКАД-4 на декабрь 2020 года, подготовлен соответствующий доклад президенту, сообщил журналистам глава "Автодора" Сергей Кельбах . Ранее реализовать проект планировалось к концу 2019 года.

"Внесены в правительство, подготовлен доклад президенту. В правительстве предложения есть с обоснованием переноса срока на декабрь 2020 года. Мы услышаны правительством, оно акцептовало наш доклад и подготовило доклад президенту", — сказал Кельбах.

"Автодор" и Минтранс по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича должны были представить в правительство обоснование переноса сроков реализации проекта ЦКАД-4 до 5 марта.

Соглашение о формировании консорциума для строительства ЦКАД-4 подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), российская дорожно-строительная компания «Автобан» и турецкая строительная компания Makyol.

Стоимость строительства по концессионному соглашению составляет 85,4 млрд рублей, в том числе финансирование концедента в размере 49,7 млрд рублей (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд рублей (42%).