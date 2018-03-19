«Лукойл» и «Башнефть» приняли решение о ликвидации СП «Восток НАО»

«Лукойл» и «Башнефть» приняли решение о ликвидации совместного предприятия «Восток НАО», говорится в материалах «Башнефти».

Решение принято в декабре прошлого года по итогам проведенного анализа экономической эффективности проекта, уточняет компания.

«В декабре 2017 года по итогам проведенного анализа экономической эффективности проекта было принято решение о приостановлении инвестиций и дальнейшей ликвидации «Восток НАО». В результате, группа признала убыток от обесценения инвестиции в размере 1,368 млрд рублей, а также убыток от обесценения займов, выданных совместной деятельности, в размере 2,538 млрд рублей», — говорится в материалах.