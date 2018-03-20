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Российские регионы получат 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
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Российские регионы получат 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 20 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам в регионах. Документ опубликован пресс-службой правительства.
«Из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 20 млрд рублей на предоставление дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», — говорится в пояснении к документу.
Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
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