«Газпром» простился с Южным газовым коридором

«Газпром» раскрыл масштабы ликвидации и консервации газотранспортных мощностей, которые изначально строились под «Южный поток», но оказались избыточными для его приемника — «Турецкого потока». К реализации нового проекта это не имеет никакого отношения, уверяют эксперты.

Напрасно строили

Речь идет о «Южном газовом коридоре» (не путать с одноименным проектом по прокачке азербайджанского газа в Европу) от Ямала до Анапы . Затевая «Южный поток» газовый холдинг рассчитывал поставлять по нему в Европу 63 миллиарда кубометров в год. Для этого требовалось расширить пропускную способность газопроводов, проходящих по территории России

Планировалось в два этапа построить четыре нитки нового трубопровода. Первая очередь из двух линий общей пропускной способностью в 31,5 миллиарда кубометров строилась опережающими темпами, успели начать и вторую, когда Болгария отозвала разрешение на прокладку «Южного потока» на своей территории, и проект завис в неизвестности.

Затем было принято решение построить два других газопровода: «Северный поток — 2» мощностью 55 миллиардов кубометров и «Турецкий поток» на 31,5 миллиона кубометров. В такой конфигурации эти проекты сейчас и реализуются, совокупно с лихвой покрывая те объемы, которые планировались для «Южного потока». Так что вторая очередь «Южного газового коридора» на 31,5 миллиарда кубометров оказалась просто не нужна.

Возникает вопрос, почему о ликвидации этих мощностей не было объявлено сразу после начала строительства двух новых проектов? «Возможно, задержка была связана с надеждами на то, что болгары одумаются, и мы вернемся все-таки к „Южному газовому коридору“ на 63 миллиарда кубометров, — предполагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков . — Но по мере продвижения „Северного потока — 2“ и „Турецкого потока“ стало понятно, что конфигурация уже не изменится».

По сути, теперь «Газпром» окончательно признал, что к проекту «Южного потока» он уже не вернется, по крайней мере, в обозримой перспективе. Демонтажу подлежат 506 километров труб, проложенных от Починков до Анапы по территории Краснодарского края , Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей, а также газоизмерительная станция «Моршанская» сообщает «Интерфакс»

Строительство третьей и четвертой очередей компрессорных станций «Русская», «Казачья», «Кореновская» будет законсервировано до «принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме», говорится в материалах холдинга. Общая стоимость незавершенных объектов для «Южного потока» на начало 2017 года оценивалась в 46 миллиардов рублей.

Где оборвется вторая нитка

Эксперты полагают, что эта история вряд ли связана с задержкой в выдаче разрешения со стороны Турции на строительство наземной части второй нитки «Турецкого потока», о которой ранее сообщило агентство Reuters . Скорее, это обусловлено какими-то политическими вопросами, в частности, относительно Сирии (например, разрешит ли Москва турецким войскам взять Африн или нет). Но вряд ли стоит всерьез беспокоиться за судьбу второй нитки.

На самом деле, причина заминки не столько в позиции Турции, сколько в сомнениях самого Газпрома, который не дает четких указаний, куда, собственно, собирается вести этот маршрут. Поэтому турецкие власти и не могут выдать разрешение на строительство.

«В межправительственном соглашении России и Турции по «Турецкому потоку» написано, что вторая труба пойдет до границы Турции и Греции , а дальше предполагалось, что она через Грецию пойдет в Италию . Но, на самом деле, наиболее выгодным для Газпрома был бы вариант, чтобы труба пошла в Болгарию, а дальше по старому маршруту «Южного потока» — через Венгрию Австрию , плюс запитка Сербии и других балканских стран», — говорит Юшков.

Есть и еще один вариант, который вообще избавляет партнеров от необходимости строить сухопутный маршрут из Турции в Болгарию. Для этого можно будет использовать уже существующую инфраструктуру. Дело в том, что сейчас в Турцию газ поступает не только напрямую по «Голубому потоку», но и по Трансбалканскому трубопроводу, проходящему через Украину Румынию и Болгарию.

Когда будет закончен «Турецкий поток», страна сможет весь газ получать непосредственно из России, а освободившийся газопровод можно будет использовать в обратном направлении, качая газ из Турции в Болгарию. И там уже потребуется построить только небольшой участок для транспортировки голубого топлива в Сербию, Венгрию и дальше в Австрию.

Но желаний «Газпрома» недостаточно. Пока непонятно, кто и на каких условиях мог бы построить инфраструктуру в Европе для приема газа, отмечают аналитики, и складывается ощущение, что сама Москва стала с чуть большим скепсисом относиться к перспективе запуска второй нитки в ближайшее время.

«Пока со второй ниткой большие вопросы: вход понятен, выход непонятен», — пояснял ранее «Ридусу» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, основная проблема «Турецкого потока» в том, что Европа в целом в лице Еврокомиссии препятствует проникновению на свою территорию трубопроводов со стороны России. Пока российский холдинг обсуждает поставки газа по «Турецкому потоку» со всеми возможными партнерами на европейском берегу — с Болгарией, Грецией и Италией, хотя еще в 2016 году президент итальянского национального энергооператора Eni Клаудио Дескальци заявил, что его страна в этом трубопроводе не заинтересована.