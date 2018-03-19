Самый дорогой пентхаус на первичном рынке Москвы стоит 1,8 млрд рублей

МОСКВА , 19 мар — РИА Недвижимость. Самый дорогой классический пентхаус (пентхаус, который занимает весь этаж) на первичном рынке Москвы стоит 1,75 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Savills.

Площадь пентхауса с дровяными каминами составляет почти 600 квадратных метров, он расположен на Малой Бронной улице, дом 15 в центре Москвы.

Второе место рейтинга занимает пентхаус за 1,62 миллиарда рублей на 1-й Тверской-Ямской улице, дом 2 с площадью 1,1 тысячи квадратных метров. На третьем месте оказался пентхаус за 1,6 миллиарда рублей в Курсовом переулке, дом 10/1 на 500 квадратных метров, говорится в пресс-релизе.

При этом стоимость квадратного метра в самом маленьком из этих лотов (в Курсовом переулке) самая большая — 3,2 миллиона рублей, а на 1-й Тверской-Ямской — самая маленькая, она составляет 1,5 миллиона рублей, сообщается в материалах. На Малой Бронной «квадрат» пентхауса стоит 2,9 миллиона рублей.