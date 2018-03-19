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ВТБ принял решение о прекращении банковской деятельности БМ-банка на Украине
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ВТБ принял решение о прекращении банковской деятельности БМ-банка на Украине 

Rambler News Service 10 часов назад
«19 марта на общем собрании акционеров БМ-банка принято решение о прекращении банковской деятельности БМ-банка с сохранением юридического лица… В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии», — говорится в сообщении.
Планы относительно дальнейшей работы БМ-банка в сообщении не раскрыты.
«В установленные законодательством сроки БМ-банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего — обязательства перед клиентами банка», — говорится в сообщении.
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