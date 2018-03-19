ЦБ разрешит банкам скрыть «подсанкционных» акционеров?

ЦБ намерен разрешить российским банкам не раскрывать данные об акционерах, попавших под санкции, и уже готовит соответствующее постановление. Об этом стало известно по итогам встречи регулятора с руководителями коммерческих банков.

Цель постановления — минимизировать влияние западных ограничительных мер. Как к такой инициативе относятся зарубежные инвесторы? Комментирует младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Вячеслав Путиловский младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» «Я предполагаю, это сделано в связи с тем, чтобы не ухудшать и без того непростой информационный фон на банковском рынке. Потому что нервозность на рынке присутствует и, в общем, дополнительно еще создавать маркеры, что владельцы банков находятся под санкциями, это излишне. Если какой-либо банк не раскроет эту информацию, например, для покупателей ценных бумаг, которые он размещает в другой стране, другой юрисдикции, по закону он должен будет, допустим, это сделать, тогда к нему будут применяться санкции. Это будет серьезный негативный маркер, удар по репутации. То есть фактически банк замолчал какие-то нелицеприятные факты в отношении своей репутации».

Банк России уже убрал со своего сайта всю информацию о россиянах, которые имеют «значительное влияние» на кредитные организации и российскую финансовую систему.