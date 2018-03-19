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ЦБ разрешит банкам скрыть «подсанкционных» акционеров?
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ЦБ разрешит банкам скрыть «подсанкционных» акционеров? 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: BFM.RU
ЦБ намерен разрешить российским банкам не раскрывать данные об акционерах, попавших под санкции, и уже готовит соответствующее постановление. Об этом стало известно по итогам встречи регулятора с руководителями коммерческих банков.
Цель постановления — минимизировать влияние западных ограничительных мер. Как к такой инициативе относятся зарубежные инвесторы? Комментирует младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
Вячеслав Путиловский младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» «Я предполагаю, это сделано в связи с тем, чтобы не ухудшать и без того непростой информационный фон на банковском рынке. Потому что нервозность на рынке присутствует и, в общем, дополнительно еще создавать маркеры, что владельцы банков находятся под санкциями, это излишне. Если какой-либо банк не раскроет эту информацию, например, для покупателей ценных бумаг, которые он размещает в другой стране, другой юрисдикции, по закону он должен будет, допустим, это сделать, тогда к нему будут применяться санкции. Это будет серьезный негативный маркер, удар по репутации. То есть фактически банк замолчал какие-то нелицеприятные факты в отношении своей репутации».
Банк России уже убрал со своего сайта всю информацию о россиянах, которые имеют «значительное влияние» на кредитные организации и российскую финансовую систему.
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