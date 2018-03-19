Польская PGNiG будет сотрудничать с пакистанской Mari Petroleum

Польская энергетическая компания PGNiG подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской Mari Petroleum Company Limited (MPCL) в рамках сотрудничества в области разведки и эксплуатации газовых месторождений в Пакистане , а также за его пределами, говорится в сообщении польской компании.

При этом польская компания в большей степени намерена сосредоточиться на проектах внутри страны. По словам председателя правления PGNiG Петра Возняка, компания планирует наращивать добычу природного газа в Пакистане, заключая новые контракты и увеличивая присутствие на внутреннем ранке страны.

"Компании намерены использовать свой обширный опыт, ресурсы и технические возможности, полученные на местном и международном рынках. Меморандум предусматривает проработку совместных предприятий в разведке и добыче, включая оценку и развитие потенциала пакистанского сланцевого газа", — уточняет PGNiG.

MPCL — одна из крупнейших в Пакистане нефтяных компаний и второй по величине производитель газа в стране. Доля компании на внутреннем газовом рынке составляет 17%. Компания обслуживает крупнейшее в стране газовое месторождение Mari.