PGNiG будет сотрудничать с пакистанской Mari Petroleum по разработке газовых месторождений

Польская энергетическая компания PGNiG подписала соглашение пакистанской компанией Mari Petroleum Company Limited о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации газовых месторождений в Пакистане и в третьих странах, сообщает PGNiG.

Соглашение предусматривает, в частности, возможность сотрудничества по сланцевым проектам в Пакистане.

В настоящее время PGNiG сотрудничает с другой пакистанской компанией — Pakistan Petroleum Limited, работая в Пакистане уже 20 лет.

Mari Petroleum Company Limited — одна из крупнейших в Пакистане нефтяных компаний и второй по величине производитель газа в стране. Доля компании на газовом рынке страны составляет 17%. Компания управляет крупнейшим в Пакистане газовым месторождением Mari, расположенным в провинции Синд, в юго-восточной части Пакистана.