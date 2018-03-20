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PGNiG будет сотрудничать с пакистанской Mari Petroleum по разработке газовых месторождений
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PGNiG будет сотрудничать с пакистанской Mari Petroleum по разработке газовых месторождений 

Rambler News Service 4 часа назад
Польская энергетическая компания PGNiG подписала соглашение пакистанской компанией Mari Petroleum Company Limited о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации газовых месторождений в Пакистане и в третьих странах, сообщает PGNiG.
Соглашение предусматривает, в частности, возможность сотрудничества по сланцевым проектам в Пакистане.
В настоящее время PGNiG сотрудничает с другой пакистанской компанией — Pakistan Petroleum Limited, работая в Пакистане уже 20 лет.
Mari Petroleum Company Limited — одна из крупнейших в Пакистане нефтяных компаний и второй по величине производитель газа в стране. Доля компании на газовом рынке страны составляет 17%. Компания управляет крупнейшим в Пакистане газовым месторождением Mari, расположенным в провинции Синд, в юго-восточной части Пакистана.
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