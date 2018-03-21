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ЦБ отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка»
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ЦБ отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РАПСИ
Банк России лишил права заниматься банковской деятельностью тульский «Телекоммерц Банк». Приказ об отзыве лицензии опубликован на сайте регулятора.
В «Телекоммерц Банке» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлен.
Причиной отзыва лицензии у кредитной организации, которая занимала 416-е место в банковской системе России, стало то, что в банке не соблюдали законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Также в последние месяцы выросло число сомнительных транзитных операций и операций с иностранной валютой.
Кредитная организация проводила крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным Банка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.
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