ЦБ обнаружил в банке «Арсенал» вывод активов

Назначенная Центробанком временная администрация обанкротившегося банка «Арсенал» обнаружила в кредитной организации вывод более чем 160 млн руб., говорится в сообщении регулятора.

ЦБ ввел в «Арсенал» временную администрацию 21 сентября 2017 г. в связи с отзывом у банка лицензии. 12 января 2018 г. «Арсенал» был признан банкротом.

Администрация ЦБ в ходе обследования финансового состояния банка «выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму более 160 млн руб.», отмечается в сообщении.

МВД и Следственный комитет. «Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством» Арсенала регулятор проинформировал о действиях бывшего руководства «Арсенала» Генпрокуратуру

По оценке аудиторов ЦБ, стоимость активов «Арсенала» не превышает 408,5 млн руб. при обязательствах перед кредиторами на 529,8 млн руб.