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Эксперт: решения ЦБ об отзыве лицензии или санации банков до сих пор непрозрачны
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Эксперт: решения ЦБ об отзыве лицензии или санации банков до сих пор непрозрачны 

Газета.Ru 12 часов назад
Непрозрачность принятия решений Центробанком в отношении банков с нестабильной ситуацией до сих пор остается нерешенной проблемой. Об этом в рамках круглого стола «Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты» заявил старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук, пишет "Российская газета".
Очистка финансового рынка стала заметным явлением предыдущего года, отметил Лукашук. При этом создание Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), через который проводится санация банков по новой схеме, не решило всех проблем.
По мнению эксперта, ФКБС не сделал процесс принятия регулятором решений более прозрачным. Так, «вишенкой на торте» стала ситуация вокруг Промсвязьбанком, когда в течение недели было принято решение о санации без возможности «развернуть его в другую сторону».
"Непрозрачность принятия решения о судьбе банка — либо отзыв лицензии, либо санация. Мы видим только заявления ЦБ, но ни в одном нормативно-правовом акте не прописаны механизмы и критерии, каким образом это решение вырабатывается", — утверждает он.
Здесь присутствует риск возможности «избирательного подхода регулятора» к банкам, из-за которого рейтинговые агенства испытывают сложности с прогнозированием событий в секторе, говорит Лукашук.
Прогнозировать действия регулятора сложно и клиентам банков: у клиентов банков с отозванной лицензией нет контакта с ЦБ, заявил на круглом столе руководитель Союза вкладчиков России, пострадавший вкладчик банка «Югра» Николай Николаев. «Диалога у нас нет, мы получаем отписки, в которых говорят: ждите банкротства», — утверждает он, отмечая, что граждане опасаются безвозвратно утратить средства.
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