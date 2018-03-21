За сколько можно продать подержанный iPhone

За сколько можно продать подержанный iPhoneСегодня сервис бесплатных объявлений Юла поделился результатами анализа продажи подержанных айфонов.

Средняя стоимость всех моделей iPhone в России снизилась с начала 2018 года.

Больше всего потерял в цене iPhone X, он стал дешевле на 31%. Сейчас его средняя цена составляет 61 110 рублей.

Цена на iPhone 8 с начала 2018 года упала на 6% и составляет 41 848 рублей.

Какие iPhone сейчас продаются на вторичном рынке

По данным Юлы, самое большое количество продаж приходится на iPhone 5s. Он всё ещё хорошо работает и стоит копейки. Но тем, кто хочет диагональ побольше, такой смартфон уже не подойдёт.

DamProdam же называет самыми популярными моделями с начала 2018 года iPhone 6, 6s и 7. «Семёрки» сбывают чаще всего. Скорее всего, из-за апгрейда на iPhone X.

Пользователи часто продают iPhone X. Причём не из-за нехватки денег, а из-за неудобства: слишком маленький экран по сравнению с моделями Plus, «островок». Они переходят на iPhone 8 Plus.

Парадокс. Владельцы «десяток» возвращаются на iPhone 8 и 8 Plus.

Сами же «восьмерки» продают очень редко. Видимо, владельцев всё устраивает.

Любопытный факт. Чаще всего народ продаёт европейские айфоны без российской сертификации. На них приходится около 70% всех подержанных iPhone.

За сколько можно продать свой iPhone прямо сейчас

В принципе, цена продажи б/у iPhone на разных площадках держится приблизительно на одном уровне. Разница между ними минимальна.

Различия только в скорости покупки смартфона с рук.

Средняя цена по Юле и Авито:

iPhone 5s: 6300 рублей

iPhone 6: 12500 рублей

iPhone 6 Plus: 16 000 рублей

iPhone 6s: 16 500 рублей

iPhone 6s Plus: 21 000 рублей

iPhone 7: 29 000 рублей

iPhone 7 Plus: 34 000 рублей

iPhone 8: 42 000 рублей

iPhone 8 Plus: 47 000 рублей

iPhone X: 61 500 рублей

Забавно, но у ребят из DamProdam цены на мгновенный выкуп iPhone несильно разнятся с рынком.

Средняя цена выкупа на DamProdam:

iPhone 5s: 5500 рублей

iPhone 6: 11 000 рублей

iPhone 6 Plus: 15 000 рублей

iPhone 6s: 16 500 рублей

iPhone 6s Plus: 20 500 рублей

iPhone 7: 26 000 рублей

iPhone 7 Plus: 31 500 рублей

iPhone 8: 38 000 рублей

iPhone 8 Plus: 42 000 рублей

iPhone X: 58 000 рублей

Сейчас появилась тенденция активнее продавать модели, вышедшие раньше iPhone 7. Например, если раньше 5s было не жалко отдать ребёнку, то теперь люди стремятся избавиться от него.

Так или иначе, все модели iPhone продолжают медленно дешеветь на вторичном рынке. Кроме одной. Обратите внимание на одну забавную вещь.

В этой аналитике спроса и предложения нет iPhone SE. Казалось бы, почему?