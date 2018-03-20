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Вкладчикам закрывшегося ростовского банка компенсируют 1,2 млрд руб
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Вкладчикам закрывшегося ростовского банка компенсируют 1,2 млрд руб 

Деловое сообщество 7 часов назад
Фото: РАПСИ
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплатит вкладчикам лишенного лицензии ростовского банка ООО КБ «Кредит Экспресс» 1,26 млрд руб. Об этом сообщает информационное агентство «Дон-24». При этом общий объем вкладов финансовой организации, согласно предварительным данным, составляет 1,56 млрд руб.
Выплаты начнутся 29 марта, а уже завтра определятся банки-агенты, куда вкладчики смогут прийти за своими деньгами.
Напомним, 15 марта Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс». В деятельности финансовой организации регулятор нашел многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По данным на 1 марта ООО КБ «Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе страны по сумме активов.
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