Вкладчикам закрывшегося ростовского банка компенсируют 1,2 млрд руб

Выплаты начнутся 29 марта, а уже завтра определятся банки-агенты, куда вкладчики смогут прийти за своими деньгами.

Напомним, 15 марта Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс». В деятельности финансовой организации регулятор нашел многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным на 1 марта ООО КБ «Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе страны по сумме активов.