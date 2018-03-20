Вкладчикам закрывшегося ростовского банка компенсируют 1,2 млрд руб 

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплатит вкладчикам лишенного лицензии ростовского банка ООО КБ «Кредит Экспресс» 1,26 млрд руб. Об этом сообщает информационное агентство «Дон-24». При этом общий объем вкладов финансовой организации, согласно предварительным данным, составляет 1,56 млрд руб.
Выплаты начнутся 29 марта, а уже завтра определятся банки-агенты, куда вкладчики смогут прийти за своими деньгами.
Напомним, 15 марта Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс». В деятельности финансовой организации регулятор нашел многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По данным на 1 марта ООО КБ «Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе страны по сумме активов.