«Башнефть» и «Лукойл» в декабре 2017 г решили ликвидировать СП «Восток НАО»

"Башнефть" и "Лукойл" в декабре 2017 года приняли решение ликвидировать совместное предприятие (СП) «Восток НАО», в результате башкирская компания признала убытки в 3,9 миллиарда рублей, говорится в ее отчете по МСФО за прошлый год.

"В декабре 2017 года по итогам проведенного анализа экономической эффективности проекта было принято решение о приостановлении инвестиций и дальнейшей ликвидации «Восток НАО». В результате группа признала убыток от обесценения инвестиций в размере 1,368 миллиарда рублей, а также убыток от обесценения займов, выданных (в рамках — ред.) совместной деятельности, в размере 2,538 миллиарда рублей", — говорится в отчете.

В апреле 2014 года «Башнефть» и «Лукойл» (ООО «Лукойл-Коми») подписали договор о создании на паритетных условиях совместного предприятия ООО «Нефтяная компания Восток НАО» для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах лицензионнных участков компаний в Ненецком автономном округе , сообщается на официальном сайте СП. «Восток НАО» принадлежат лицензии на семь участков.

Ранее в феврале СМИ уже сообщали о ликвидации СП «Башнефти» и «Лукойла» в связи с отсутствием нефти на активах компании.