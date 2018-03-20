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Китайская компания ZTE инвестирует свыше 3 млрд долларов США в продукцию стандарта 5G
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Китайская компания ZTE инвестирует свыше 3 млрд долларов США в продукцию стандарта 5G 

ИА Синьхуа 20 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Нанкин, 20 марта /Синьхуа/ — Китайская телекоммуникационная компания ZTE инвестировала 20 млрд юаней /3,16 млрд долларов США/ в базу по производству продукции стандарта 5G в городе Нанкин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
Данный центр сосредоточится на разработке продукции 5G и беспроводных устройств, сообщила сегодня компания.
"Технология 5G будет в сотни раз быстрее 4G. Это будущее индустрии мобильной связи", — сказал исполнительный вице-президент ZTE Пан Шэнцин.
Он добавил, что ZTE имеет свыше 20 партнеров по всему миру, работающих над технологией 5G.
"Ожидается, что объем производства в рамках данного проекта после введения в эксплуатацию в 2022 году составит 40 млрд юаней", — сказал Пан Шэнцин.
Согласно прогнозу международного аналитического центра в области мобильных технологий GSMA Intelligence, Китай должен стать крупнейшим в мире рынком для стандарта 5G к 2025 году.
Китайская академия информационных и коммуникационных технологий прогнозирует, что технология 5G к 2030 году создаст в Китае производство на сумму 6,3 трлн юаней. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Китае действуют 25 подземных хранилищ газа общей активной емкостью 11,7 млрд куб. м За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100 млрд юаней Чистая прибыль компании Tencent за 2017 год достигла 71,51 млрд юаней
 Ещё 4 источника 
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