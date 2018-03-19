Доходы ZTE за 2017 год возросли до 108,82 млрд юаней

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай , 19 марта 2018 г. /PRNewswire/ — Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня отчиталась о доходах за весь 2017 год на уровне 108,82 млрд юаней, что на 7,5% выше, чем годом ранее. Основными факторами роста послужили дополнительные инвестиции мировых операторов в развитие своих телекоммуникационных сетей, а также рост деятельности компании в сегментах потребительской электроники и государственном секторе.

Согласно опубликованному сегодня финансовому отчёту ZTE, чистая прибыль, относимая на счёт держателей обыкновенных акций зарегистрированной на бирже компании, за 2017 год составила 4,57 млрд юаней, что на 293,8% больше, чем годом ранее. Базовая прибыль на акцию составила 1,09 юаней. Средневзвешенный коэффициент доходности акционерного капитала достиг 15,7%, что на 24,1 процентных пункта больше по сравнению с предшествующим годом. Предложенный компанией план распределения прибыли за 2017 год предполагает наличную выплату 3,3 юаней (до вычета налогов) за каждые 10 акций. Общая сумма наличных дивидендов составила 1,384 млрд юаней (до вычета налогов), т.е. 30,29% от чистой прибыли, относимой на счёт держателей обыкновенных акций компании за 2017 год. Это самый высокий результат за всю историю распределения прибыли данного предприятия.

За прошедший год компании удалось оптимизировать движение наличных средств и процесс управления поступлениями от продаж. Чистый поток наличности от операционной деятельности в 2017 году составил около 7,22 млрд юаней, что на 37,3% больше по сравнению с предшествующим годом. В 2017 году расходы ZTE на НИОКР возросли до 12,96 млрд юаней, что составило 11,9% от общей суммы дохода.

В прошедшем году компания фиксировала небывалый рост во всех сегментах операторских сетей, потребительской электроники и государственном секторе: показатели доходов в этих направлениях составили 63,78 млрд, 35,21 млрд и 9,83 млрд юаней соответственно.

Согласно отчётным данным, операционный доход компании на внутреннем рынке составил 61,96 млрд юаней. Что же касается зарубежного рынка, этот показатель за прошедший период составил 46,86 млрд юаней.

В 2017 году компания сделала акцент на создании комплексных решений 5G, проинвестировав полный процесс стандартизации, разработки продуктов и их последующей верификации для коммерческого использования. На сегодняшний день ZTE уже сформировала научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую команду из 4 500 специалистов во всех аспектах сетевого взаимодействия, операторских сетей, сервисов и мобильных устройств. Создание этой команды призвано обеспечить компании лидерские позиции в сфере технологий 5G, их коммерческого применения и экономии от масштаба.

В аспекте перспективного коммерческого внедрения сетей 5G компании удалось достичь значительного прогресса в создании технологий нового поколения. В частности, ZTE поставила сразу несколько новых рекордов в ходе 1-го и 2-го этапов национальных испытаний 5G и в настоящий момент готовится в 3-му этапу тестирования. Совместно с компаниями China Mobile и Qualcomm ZTE создала первую в мире комплексную систему 5G New Radio (NR) Interoperability Data Testing (IoDT) на базе новейшего стандарта 3GPP 5G NR. В партнёрстве с Intel компания представила первое в своём роде решение 5G RAN на базе виртуализации SDN/NFV, способное значительно упростить коммерческое внедрение сетей нового поколения. Кроме того, ZTE выпустила на рынок полностью интегрированное решение Common Core 2/3/4/5G, обеспечивающее возможность комплексной реализации архитектуры на базе сервиса 3GPP R15. К концу 2017 года компании удалось успешно реализовать свыше 320 коммерческих/пилотных проектов NFV по всему миру и тем самым заложить прочный фундамент для коммерческого использования, а также для последующей эволюции опорной сети 5G. На сегодняшний день ZTE уже установила стратегическое партнёрство с более чем 20 мировыми операторами с целью совместного продвижения процессов верификации и тестирования технологий 5G, что позволит ускорить коммерческое внедрение сетей нового поколения.

В аспекте операторских сетей и оптической связи с поддержкой коммерческих сетей 5G ZTE возглавила процесс создания операторского решения 5G Flexhaul и системного оборудования 5G. Компания представила первую в отрасли флагманскую транспортную платформу ZXCTN 6700, характеризующуюся самой высокой на сегодняшний день пропускной способностью. ZTE провела тестирование оборудования 5G в операторских сетях при участии Telefonica, China Mobile и других партнёров. Результаты испытаний полностью соответствовали ожиданиям операторов. Компания занимает второе место в мире в сфере оптической связи и оптического доступа. ZTE первой выпустила платформу кросс-соединений 256Т нового поколения со сверхвысокой пропускной способностью, созданную на базе технологии оптического волновода и полностью удовлетворяющую требованиям оптической связи 5G с применением операторского оборудования. Совместно с velcom компания создала первую в мире комплексную эластичную сеть IP+Optical на базе SDN и помогла Telefonica Mexico Movistar обустроить сеть оптической передачи данных со скоростью выше 100G. Флагманская платформа оптического доступа TITAN от ZTE демонстрирует коммутационную способность в четыре раза выше существующего в отрасли уровня и поддерживает операторские сете 5G, а также интеграцию фиксированной и мобильной связи. ZTE является мировым лидером по доле рынка 10G PON, а также занимает третье место по объёмам поставок приставок IPTV. Компания также лидирует в вопросах технологических решений для интегрированных продуктов CDN.

ZTE прилагает все усилия для создания и развития инновационных технологий, включая Интернет вещей, чипсеты, облачные вычисления и большие данные. Используя современную технологию 7 нм, компания самостоятельно разработала высокопроизводительные мультимодальные чипы «мягкого» основного диапазона и цифровые чипы IF. Кроме того, ZTE анонсировала выпуск первого разработанного в Китае защищённого чипа для Интернета вещей NB-IoT, а созданное ею инновационное решение для интеллектуального управления парковкой NB-IoT было удостоено премии GLOMO «Best Connected Living Mobile Business Award» в ходе Всемирного мобильного конгресса-2018. В мировом масштабе компания совместно с различными операторами осуществила многочисленные испытания и коммерческие презентации возможностей NB-IoT.

В отечественном сегменте корпоративных решений базовые продукты ZTE для финансового рынка продолжали завоёвывать популярность у государственных банков, а оборудование GSM-R осуществило полномасштабную экспансию на железнодорожный рынок С3. Более того, компании удалось достичь заметного прогресса в реализации проектов обеспечения широкополосной связи в режиме «воздух-земля», а также создания широкополосных промышленных и образовательных сетей на зарубежных рынках развитых стран.

В сегменте потребительской электроники деятельность ZTE была сконцентрирована на создании продуктов с оптимальным соотношением «цена-качество». Компания представила первый в мире гигабитный телефон, а также шлюзы двухгигабитного класса, что позволило ZTE занять лидерские позиции в коммерческом внедрении гигабитных терминалов. ZTE также анонсировала революционный ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами. Презентации новинки состоялись совместно с AT&T США и NTT DOCOMO в Японии . На китайском рынке акцентом для деятельности ZTE стали операторские сети и промышленный рынок. Компания фиксировала дифференцированный рост продаж своих защищённых телефонов в нескольких провинциях и городах страны, а также повышенный спрос на подобные решения со стороны судебных и правоохранительных органов . В дальнейшем ZTE планирует делать упор на ключевых мировых рынках, расширяя долю своего присутствия на них. В 2017 году подразделение мобильных устройств ZTE вошло в «пятёрку» лидеров на шести крупнейших рынках, включая: 4-е место в США, Канаде Мексике ; 5-е место в Испании России и 3-е место в Австралии

В прошедшем году компания продолжила оптимизировать внутреннюю систему контроля качества путём модернизации технологических процессов и усиления личной ответственности за результат. Все предпринятые меры ориентированы на обеспечение здорового функционирования предприятия.

В 2018 году компания продолжит уделять особое внимание сотрудничеству с ключевыми клиентами и повышению уровня потребительской удовлетворённости в соответствии со свой «Стратегией 2020». ZTE и дальше будет разрабатывать уникальные инновации в области базовых технологий и наращивать инвестиции в НИОКР 5G с целью повышения конкурентоспособности своей продукции. Используя возможности, открываемые сменой технологий и тенденций на глобальном рынке телекоммуникаций, компания будет предпринимать решительные шаги по расширение своего присутствия на мировой аренде и укрепление лидерских позиций. Благодаря наличию высококлассного персонала и текущей оптимизации внутренней структуры управления, ZTE располагает необходимым потенциалом для рационального и стабильного развития.

О компании ZTE ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН . Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma) ZTE Corporation Tел. : +86 755 26775189 Email: ma.gaili@zte.com.cn