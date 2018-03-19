МСП банк приобрел суборды «Пересвета» на 5 млрд рублей

МСП банк выкупил конвертируемые в капитал облигации «Пересвета» номинальной стоимостью 4,971 млрд руб. с погашением в феврале 2032 г. по ставке 0,51% годовых с выплатой процентов на дату погашения. На эту сумму уменьшится дополнительный капитал МСП банка. Одновременно банк отразил убыток от первоначального признания финансовых инструментов на 3,3 млрд руб. На конец 2017 г. эти облигации стоили 1,8 млрд руб.

В заключении аудиторов говорится о сложности оценки стоимость облигаций «Пересвета» — она была субъективной и основывалась на предположениях, касающихся будущих экономических показателей банка.