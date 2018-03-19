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Металлинвестбанк запустил «Весеннюю» акцию по потребкредитам
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Металлинвестбанк запустил «Весеннюю» акцию по потребкредитам 

Банки.ру 12 часов назад
Металлинвестбанк запустил «Весеннюю» акцию, в рамках которой сотрудники бюджетной сферы и другие заемщики, относящиеся к льготным категориям, могут получить кредит по сниженной ставке.
Так, при сроке кредитования от одного года до трех лет проценты будут начисляться по ставке 10,8% годовых, от трех до пяти лет — 11,8% годовых. Заимствование предоставляется на сумму от 500 тыс. до 1,5 млн рублей без залога и поручительства на потребительские цели или рефинансирование.
«Банк предлагает выгодные ставки, однако они действуют для узкого круга лиц и только при покупке клиентом полиса личного страхования. При отказе от страховки кредитование осуществляется по стандартным программам банка. Акция продлится до 30 апреля 2018 года», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается.
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