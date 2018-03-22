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ЦБ настаивает на повышении уставного капитала страховщиков до 300 млн рублей
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ЦБ настаивает на повышении уставного капитала страховщиков до 300 млн рублей 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ufa1.ru
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Банк России настаивает на повышении требований к уставному капиталу всех страховых компаний до 300 млн рублей и ожидает от страхового сообщества предложений по пропорциональному регулированию рынка, передал ТАСС зампред Центробанка Владимир Чистюхин через пресс-службу.
"Увеличение уставного капитала до 300 млн рублей является минимальным уровнем и должно касаться всех страховых компаний, работающих на страховом рынке. Это соответствует минимальной планке, которая установлена в отношении банков с базовой лицензией, — цитирует пресс— служба ЦБ Чистюхина. — Что касается пропорционального регулирования и надзора, то до конца апреля мы ожидаем предложений от страхового сообщества, направленных на установление разных подходов по видам деятельности, нормативам и иным надзорным требованиям в зависимости от уровня рисков, которые принимает на себя страховая организация".
В четверг глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил о достижении договоренности о разделении лицензий страховщиков на базовые и универсальные, причем первым, по его словам, не придется повышать уставный капитал до 300 млн рублей со 120 млн рублей, как это предусматривает принятый в первом чтении законопроект. По его словам, для таких страховщиков будут действовать ограничения по направлениям деятельности, подобные тем, что существуют на банковском рынке, где применяется пропорциональное регулирование.
Законопроект, разработанный ЦБ РФ в конце 2015 года и принятый Госдумой в первом чтении в марте 2016-го, предполагает повышение минимального уставного капитала универсальных страховых компаний до 300 млн рублей с нынешних 120 млн, страховщиков жизни — до 450 млн рублей с 240 млн, перестраховщиков — до 600 млн рублей с 480 млн Предполагается, что для подготовки к новым требованиям компаниям дадут переходный период не менее двух лет.
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