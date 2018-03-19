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Банк Жилищного Финансирования снизил ставки по депозитам
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Банк Жилищного Финансирования снизил ставки по депозитам 

Банки.ру 12 часов назад
Банк Жилищного Финансирования понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Сберегательного» и «Сберегательного Онлайн»составит 7,5% годовых (вместо 7,6%). Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей. Срок — 150 и 370 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Всегда в выгоде» и «Всегда в выгоде Онлайн»привлекаются под 7,25% годовых (прежде — под 7,4%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 200 и 370 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Вклады «Свободный» и «Свобода действий Онлайн»открываются под 6,75% годовых (вместо 7%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Проценты ежемесячно капитализируются.
По вкладам «Красивое решение» (от 30 тыс. рублей на 368 дней) и «Любимый клиент» (от 100 тыс. рублей на 350 дней) проценты начисляются по периодам. По обоим вкладам средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 7,37% (вместо 7,55%). Выплата процентов по вкладу «Красивое решение» осуществляется в конце срока, а по депозиту «Любимый клиент» — ежемесячно или в конце срока.
Все вклады, кроме «Сберегательного» и «Сберегательного Онлайн», можно пополнять.
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