Банк Жилищного Финансирования снизил ставки по депозитам

Доходность «Сберегательного» и «Сберегательного Онлайн»составит 7,5% годовых (вместо 7,6%). Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей. Срок — 150 и 370 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Всегда в выгоде» и «Всегда в выгоде Онлайн»привлекаются под 7,25% годовых (прежде — под 7,4%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 200 и 370 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Вклады «Свободный» и «Свобода действий Онлайн»открываются под 6,75% годовых (вместо 7%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладам «Красивое решение» (от 30 тыс. рублей на 368 дней) и «Любимый клиент» (от 100 тыс. рублей на 350 дней) проценты начисляются по периодам. По обоим вкладам средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 7,37% (вместо 7,55%). Выплата процентов по вкладу «Красивое решение» осуществляется в конце срока, а по депозиту «Любимый клиент» — ежемесячно или в конце срока.

Все вклады, кроме «Сберегательного» и «Сберегательного Онлайн», можно пополнять.

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