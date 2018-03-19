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DP World покупает 50% акций одного из крупнейших контейнерных терминалов в Перу
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DP World покупает 50% акций одного из крупнейших контейнерных терминалов в Перу 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Сумма сделки составила 315,72 млн долларов США.
Глава DP World Султан Ахмед Бин Сулaйем отметил, что сделка позволит компании значительно расширить присутствие на рынке Перу и Латинской Америки в целом.
В 2016 году Terminales Portuarios Euroandinos S. A. в порту Паита (TPE Paita) перевалил 215 тыс. TEU, что на 2% больше, чем в 2015 году. Последние опубликованные данные касаются первого полугодия 2017 года. За период с января по июнь терминал увеличил оборот на 9%, до 128,5 тыс. TEU. DP World также является оператором крупнейшего контейнерного терминала в Перу в порту Кальяо. За первое полугодие трафик через терминал Кальяо вырос в 1,5 раза и составил 727,5 тыс. TEU.
DP World оперирует несколькими портами в Южной Америке. В конце прошлого года компания консолидировала 100% акций контейнерного терминала в бразильском порту Сантос, крупнейшем контейнерном порту Латинской Америки. Контейнерооборот порта по итогам 2016 года составил 3,4 млн TEU.
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