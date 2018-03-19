«Европлан» обещает минимальные аванс, переплату либо платеж за Renault и Volkswagen

Так, минимально возможный аванс по сделке лизинга на автомобили Renault в «Европлане» составляет 5%, уточняется в сообщении финорганизации. Благодаря программе клиенты также имеют возможность привлечь финансирование без удорожания: весь модельный ряд Renault можно приобрести в лизинг с переплатой 0%. А в случае выбора параметра минимальной ежемесячной нагрузки на бюджет компании платежи по лизингу составят:

7 641 рубля в месяц на Renault Logan (рекомендованная цена — от 633 990 рублей);

10 183 рубля в месяц на Renault Dokker Van (рекомендованная цена — от 814 тыс. рублей);

10 644 рубля в месяц на Renault Duster (рекомендованная цена — 906 990 рублей);

11 318 рублей в месяц на Renault Kaptur (рекомендованная цена — от 944 990 рублей);

21 290 рублей в месяц на Renault Koleos (рекомендованная цена — от 1,749 млн рублей).

Дополнительные параметры сделок при разных схемах расчета уточняются в сообщении «Европлана».

Спецпредложение доступно для предпринимателей и действует до 30 мая 2018 года.

Кроме того, в рамках совместного предложения «Европлана» и Volkswagen Group Rus, действующего до 31 марта 2018 года, лизингополучатели могут также приобрести автомобили с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами либо без переплат. Так, Volkswagen Polo стоимостью от 599 тыс. рублей можно взять в лизинг в «Европлане» за 7 845 рублей в месяц, а модель Volkswagen Jetta стоимостью чуть больше 1 млн доступна с авансом 5%. Дополнительные детали также приводятся в релизе.

Кроме того, каждому клиенту, оформившему лизинг на легковое авто производителя, «Европлан» подарит бесплатное первое техобслуживание.