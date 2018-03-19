«Европлан» обещает минимальные аванс, переплату либо платеж за Renault и Volkswagen 

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева, и »Renault Россия» представили совместную программу лизинга. В рамках программы клиент может выбрать расчет по лизингу Renault, где один из ценовых параметров снижен до минимального, то есть предлагается минимально возможный аванс, минимальная переплата либо минимальный платеж.
Так, минимально возможный аванс по сделке лизинга на автомобили Renault в «Европлане» составляет 5%, уточняется в сообщении финорганизации. Благодаря программе клиенты также имеют возможность привлечь финансирование без удорожания: весь модельный ряд Renault можно приобрести в лизинг с переплатой 0%. А в случае выбора параметра минимальной ежемесячной нагрузки на бюджет компании платежи по лизингу составят:
7 641 рубля в месяц на Renault Logan (рекомендованная цена — от 633 990 рублей);
10 183 рубля в месяц на Renault Dokker Van (рекомендованная цена — от 814 тыс. рублей);
10 644 рубля в месяц на Renault Duster (рекомендованная цена — 906 990 рублей);
11 318 рублей в месяц на Renault Kaptur (рекомендованная цена — от 944 990 рублей);
21 290 рублей в месяц на Renault Koleos (рекомендованная цена — от 1,749 млн рублей).
Дополнительные параметры сделок при разных схемах расчета уточняются в сообщении «Европлана».
Спецпредложение доступно для предпринимателей и действует до 30 мая 2018 года.
Кроме того, в рамках совместного предложения «Европлана» и Volkswagen Group Rus, действующего до 31 марта 2018 года, лизингополучатели могут также приобрести автомобили с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами либо без переплат. Так, Volkswagen Polo стоимостью от 599 тыс. рублей можно взять в лизинг в «Европлане» за 7 845 рублей в месяц, а модель Volkswagen Jetta стоимостью чуть больше 1 млн доступна с авансом 5%. Дополнительные детали также приводятся в релизе.
Кроме того, каждому клиенту, оформившему лизинг на легковое авто производителя, «Европлан» подарит бесплатное первое техобслуживание.
Компания также предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей.