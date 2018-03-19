Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 20 марта

Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на вторник, 20 марта.

По сравнению с показателем на минувшие выходные и понедельник доллар подорожал на 5,79 копейки — до 57,55 рубля.

В свою очередь евро подешевел на 20,5 копейки — до 70,60 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 6,04 копейки, составив 63,42 рубля.

Он отметил, что формальные признаки действительно налицо: это и позитивные темпы роста, и оптимистичный прогноз на будущий год, и сбалансированный бюджет, и курс рубля.

Вопрос в том, насколько устойчиво это положение и насколько правительство готово поддержать дальнейший прогресс.

Пока что финансовый блок продолжает «гоняться» за идеей сбалансированного бюджета всеми возможными способами. Кроме того, важно насколько Центробанк будет готов «резво», не оглядываясь на инфляцию, снижать ключевую ставку.