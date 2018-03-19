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Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 20 марта
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Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 20 марта 

ФБА «Экономика сегодня» 2 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на вторник, 20 марта.
По сравнению с показателем на минувшие выходные и понедельник доллар подорожал на 5,79 копейки — до 57,55 рубля.
В свою очередь евро подешевел на 20,5 копейки — до 70,60 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 6,04 копейки, составив 63,42 рубля.
Ранее эксперт ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что Россия преодолела экономический кризис 2014–2015 годов.
Он отметил, что формальные признаки действительно налицо: это и позитивные темпы роста, и оптимистичный прогноз на будущий год, и сбалансированный бюджет, и курс рубля.
Вопрос в том, насколько устойчиво это положение и насколько правительство готово поддержать дальнейший прогресс.
Пока что финансовый блок продолжает «гоняться» за идеей сбалансированного бюджета всеми возможными способами. Кроме того, важно насколько Центробанк будет готов «резво», не оглядываясь на инфляцию, снижать ключевую ставку.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
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