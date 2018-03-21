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Игорный бизнес принёс бюджету Ростовской области за январь и февраль 7,4 млн руб
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Игорный бизнес принёс бюджету Ростовской области за январь и февраль 7,4 млн руб 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Ростовской области по состоянию на 1 марта 2018 года составила 7,4 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Ростовской области. Согласно «Отчету об исполнении консолидированного бюджета за 2018 год», на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 7,4 млн рублей.
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