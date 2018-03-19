«Роснефть» увеличила затраты на лицензии на нефтегазовые участки в 2017 году в 1,8 раза

«Роснефть» потратила на приобретение лицензий на нефтегазовые участки в 2017 году 42 млрд рублей, что в 1,75 раза больше, чем годом ранее, говорится в материалах компании.

«Затраты на приобретение лицензий в четвертом квартале 2017 года составили 5 млрд рублей и 13 млрд рублей в третьем квартале 2017 года. В третьем квартале 2017 года был произведен возврат авансов в размере 8 млрд рублей, выданных компанией в предыдущих периодах за участие в аукционах с целью приобретения лицензий. Затраты на приобретение лицензий в целом за 2017 год составили 42 млрд рублей», — отмечает компания.

Затраты на приобретение лицензий в целом в 2017 году связаны с покупкой лицензий с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях, Башкирии Якутии , Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Затраты на приобретение лицензий за 2016 год составили 24 млрд рублей, также был произведен возврат авансов в размере 13 млрд рублей, выданных компанией в предыдущем периоде за участие в аукционах.