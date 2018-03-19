«Сибур» продал 49,9% проектировщика СПГ-заводов для «Новатэка» за 16 млн рублей

«Сибур» продал 49,9% компании «СПГ Новаинжиниринг», созданной для оказания услуг по проектированию заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), за 16 млн рублей, говорится в материалах «Сибура».

«В январе 2018 года часть доли участия НИПИгаз в компании «Новаинжиниринг» была продана за денежное вознаграждение в сумме 16 млн рублей сторонам соглашения. В результате соглашение вступило в силу, и доля участия НИПИгаз в компании «Новаинжиниринг» снизилась до 50,1%», — отмечает «Сибур».

Компания добавляет, что планирует сохранять мажоритарную долю владения в «СПГ Новаинжиниринг».

ООО «СПГ Новаинжиниринг» было учреждено НИПИгаз (дочерняя компания «Сибура») в феврале 2017 года для оказания услуг по подготовке предпроектной документации и других услуг, связанных с заводами гравитационного типа по производству сжиженного природного газа, включая проект «Арктик СПГ-2» для «Новатэка»

Во второй половине 2017 года НИПИгаз подписал соглашение о совместном предприятии с Technip France и Linde AG. В соответствии с соглашением стороны будут осуществлять совместный контроль над значимой деятельностью компании.

Как ранее сообщало RNS, «Новатэк» планирует до конца 2018 года завершить стадию FEED (подготовку проектной документации) по проекту «Арктик СПГ — 2». Первая линия СПГ-завода может быть запущена в 2022-2023 годах, вторая — в 2024 году, третья — в 2025 году.