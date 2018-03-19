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«СТС Медиа» объявил об изменениях в структуре управления
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«СТС Медиа» объявил об изменениях в структуре управления 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © Flickr / flash.pro
Функции генерального директора каналов СТС, "Домашний", "Че", "CTC Love" передаются управляющей компании в лице ООО "СТС Медиа", сообщила в понедельник пресс-служба холдинга.
"Бизнес "СТС Медиа" выходит на новый уровень и это, разумеется, требует от нас определенных изменений в структуре управления компанией", — отметил генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов.
Генеральный директор телеканала "Че" Лев Макаров с 19 марта занимает позицию заместителя генерального директора "СТС Медиа" по новым проектам. На новом посту Макаров будет курировать стратегические проекты по развитию бизнеса холдинга в области расширения дистрибуции контента на новые аудитории, а также в области анимации и образовательных программ. Должность директора канала "Че" с 19 марта занимает Елена Карпенко, ранее работавшая в холдинге "СТС Медиа". Дарья Легони-Фиалко и Кира Ласкари продолжают возглавлять телеканалы СТС и "CTC Love" на позициях директоров. Марина Хрипунова продолжит руководить каналом "Домашний".
"СТС Медиа" управляет четырьмя телевизионными каналами в России: СТС, "Домашний", "Че" и СТС Love; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Международные версии телеканалов "Домашний" и "Перец" — в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии. "СТС Медиа" также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов.
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