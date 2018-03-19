«СТС Медиа» объявил об изменениях в структуре управления

Функции генерального директора каналов СТС, "Домашний", "Че", "CTC Love" передаются управляющей компании в лице ООО "СТС Медиа", сообщила в понедельник пресс-служба холдинга.

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